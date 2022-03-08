Каждый украинец сегодня должен задать себе вопрос – чем именно я могу быть полезен армии, стране, государству?

Каждый украинец должен перестроить свою жизнь под экономику военного положения.

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы все должны перестраивать свою жизнь под экономику военного положения. Каждый украинец сегодня должен задать себе вопрос – чем именно я могу быть полезен армии, стране, государству? И осознать, что война – это не только фронт. Война - это также тыл, который должен быть надежным и стабильным. Во времена войны сложно заниматься будничной работой, хочется видеть свой личный вклад в победу здесь и сейчас. Но каждый должен быть на своем месте. Это также героизм – побороть себя и в условиях постоянных воздушных тревог, переживаний за родных, стресса, ежедневно идти на работу и делать свое дело. Все вы герои, потому что работаете в своем государстве во время войны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина переходит на экономику военного времени.

Позже он рассказал, как украинское правительство будет поддерживать бизнес во время войны.

В свою очередь глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как украинцы уже с 8 марта могут получить 6500 гривень в рамках программы "єПідтримка".