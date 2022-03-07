Сотни иностранных компаний закрывают производство и запрещают продажу своих товаров в стране-агрессоре.

Правительство Украины ведет переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи.

Об этом в ежедневном обращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Европейский инвестиционный банк согласился перенаправить из других проектов в помощь Украине 639 миллионов евро, и Кабинет министров уже принял необходимые для этого документы. Также Министерство финансов уже провело первый выпуск военных облигаций и планирует второй.

"Сотни иностранных компаний закрывают производство и запрещают продажу своих товаров в стране-агрессоре. Пока Россия теряет на всех фронтах, мы должны быстро переходить на экономику военного времени", — заявил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что это предполагает четкое планирование потребностей, государство уже начало размещать госзаказы на предприятиях для обеспечения критических потребностей.

"Речь не только об оружии, речь о продуктах питания, лекарствах, топливе и т.д. Мы обязаны обеспечить страну всем необходимым. Правительство уже ввело ограничения на экспорт некоторых социально важных товаров и сырья, из которого они производятся, контроль за продовольственной безопасностью сейчас является одним из приоритетов министерства экономики", - заявил Шмыгаль.

"С началом войны многие потеряли дома, работу, накопления, но остались защищать Украину. Сегодня государство вас поддерживает. По поручению президента со следующей недели заработает обновленная программа Е-підтримка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФОП у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тысяч гривень. Средства можно будет получить через Дію", — пояснил премьер.

Война против Украины: