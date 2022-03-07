Правительство Украины ведет переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи.
Об этом в ежедневном обращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Европейский инвестиционный банк согласился перенаправить из других проектов в помощь Украине 639 миллионов евро, и Кабинет министров уже принял необходимые для этого документы. Также Министерство финансов уже провело первый выпуск военных облигаций и планирует второй.
"Сотни иностранных компаний закрывают производство и запрещают продажу своих товаров в стране-агрессоре. Пока Россия теряет на всех фронтах, мы должны быстро переходить на экономику военного времени", — заявил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что это предполагает четкое планирование потребностей, государство уже начало размещать госзаказы на предприятиях для обеспечения критических потребностей.
"Речь не только об оружии, речь о продуктах питания, лекарствах, топливе и т.д. Мы обязаны обеспечить страну всем необходимым. Правительство уже ввело ограничения на экспорт некоторых социально важных товаров и сырья, из которого они производятся, контроль за продовольственной безопасностью сейчас является одним из приоритетов министерства экономики", - заявил Шмыгаль.
"С началом войны многие потеряли дома, работу, накопления, но остались защищать Украину. Сегодня государство вас поддерживает. По поручению президента со следующей недели заработает обновленная программа Е-підтримка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФОП у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тысяч гривень. Средства можно будет получить через Дію", — пояснил премьер.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- 6 март 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал обращение к странам G7 о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.