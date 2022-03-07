Поддержка бизнеса во время войны: пакет решений / пресс-служба Кабмина.
Кабинет министров во исполнение поручения президента Владимира Зеленского сформировал пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны.
Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Первое: освобождение от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения;
- Второе: освобождение предприятий и физических-лиц предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ, других вооруженных формирований (в том числе и территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства;
- Третье: отсрочена уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить;
- Четвертое: отсрочено внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.
Какие еще решения приняло правительство
Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора во всех вопросах, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.
Также уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.
Напомним, что на украинцев, потерявших работу из-за нападения России, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее - 6500 гривен, а оформляется она через "Дію" по аналогии с "ковидной тысячей".