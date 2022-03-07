По словам премьер-министра, Кабмин подготовил ряд решений.

Кабинет министров во исполнение поручения президента Владимира Зеленского сформировал пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны.

Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первое: освобождение от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения;

освобождение от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения; Второе: освобождение предприятий и физических-лиц предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ, других вооруженных формирований (в том числе и территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства;

освобождение предприятий и физических-лиц предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ, других вооруженных формирований (в том числе и территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства; Третье: отсрочена уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить;

отсрочена уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить; Четвертое: отсрочено внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.

Какие еще решения приняло правительство

Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора во всех вопросах, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.

Также уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

Напомним, что на украинцев, потерявших работу из-за нападения России, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее - 6500 гривен, а оформляется она через "Дію" по аналогии с "ковидной тысячей".

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