Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте парламента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительно изымать земельные участки у собственников в случае необходимости их использования для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

Соответствующий законопроект №6422, инициатором которого является глава правительства, уже зарегистрирован на сайте парламента.

Читайте такжеУ президента объяснили важность большого строительства дорог

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он вносит изменения в закон "Об отчуждении земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", в соответствии с которыми сокращаются сроки принятия и оформления решений о выкупе земельного участка, других размещенных на нем объектов недвижимого имущества, для нужд дорожного хозяйства.

"Изменения также вносятся в Кодекс административного судопроизводства Украины: Кодекс дополняется новой статьей, согласно которой по правилам упрощенного искового производства рассматриваются административные дела по спорам о принудительном отчуждении указанных выше объектов для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства", - говорится в пояснительной записке.

Свою инициативу глава правительства объясняет тем, что действующий механизм принудительного отчуждения указанных объектов является слишком длительным и, как следствие, недостаточно действенным в условиях насущной необходимости строительства новых автомобильных дорог.

Шмыгаль обращает внимание, что государством в лице органов местного самоуправления или исполнительной власти, наделенных соответствующими полномочиями, будет инициироваться принудительное отчуждение земельного участка, других размещенных на нем объектов недвижимого имущества "только в случае, когда строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов, под размещение которых отчуждается соответствующее имущество, невозможно без прекращения права собственности на такое имущество предыдущего владельца".

"Порядок и условия принятия решения о выкупе земельного участка, других объектов недвижимого имущества, которые на нем размещены, для общественных нужд урегулирован статьей 10 Закона "Об отчуждении земельных участков, других размещенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", - говорится в пояснительной записке.

Строительство дорог:

В марте 2020 года была начата программа "Большое строительство" президента Владимира Зеленского. В ее рамках в стране восстанавливают дороги, а также объекты социальной инфраструктуры.

Автор: Дмитрий Шварц