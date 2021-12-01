42 млрд грн будут направлены на развитие сети автодорог госзначения.

Кабинет министров Украины в доработанном ко второму чтению законопроекте о государственном бюджете на 2022 год увеличил финансирование государственного дорожного фонда на 4,2 млрд грн – до 86 млрд грн.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Верховной Рады.

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"В соответствии с уточненными прогнозными на 2022 год показателями отдельных доходов спецфонда госбюджета, которые являются источниками формирования государственного дорожного фонда, расходы фонда увеличены на 4,168 млрд грн", – указано в пояснительной записке.

Средства будут направлены на развитие сети автодорог госзначения (42 млрд грн), субвенцию местным бюджетам на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог местного значения и коммунальной собственности (24,6 млрд грн), выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под госгарантии на развитие автодорог (15,8 млрд грн), финансирование безопасности дорожного движения (2,4 млрд грн).

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

1 декабря 2021 года Кабинет министров Украины увеличил доходную и расходную части государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) и 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) соответственно.

Автор: Богдан Слуцкий