Были введены ограничения против 56 граждан РФ и одного гражданина Ирана, которые являются капитанами судов российского "теневого флота".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета нацбезопасности и обороны от 5 февраля. Глава государства подписал соответствующие указы № 67 и 68.

Новые санкции касаются капитанов "теневого флота" РФ, а также похитителей украинского культурного наследия. Так, были введены ограничения против 56 граждан РФ и одного гражданина Ирана, которые являются капитанами судов российского "теневого флота" и участвуют в экспорте российской нефти в обход установленного ценового потолка.

Под санкции попали, в частности капитаны таких танкеров:

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Liberty – Николай Цома,

Bolero – Григорий Мотайленко,

Cassiopeia – Александр Юрпалов,

Callisto – Александр Филькин.

Примечательно, что эти танкеры также находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС. Оператором судов выступает компания "Совкомфлот", которая тоже находится под санкциями западными санкциями.

Кроме того, ограничения будут применены в отношении капитана судна моти компании Gatik Ship Management Евгения Безрукова, капитана танкера Moti, оператором которого является компания Gatik Ship Management, капитана танкера Fjord Seal, оператором которого является компания Prominent Shipmanagement Limited Игоря Кучерова. Санкции также коснулись гражданина Ирана Али Мохсени, который является капитаном танкера Daksha. Оператором этого судна является зарегистрированная в ОАЭ компания Oceanlink Maritime DMCC.

Что касается похитителей культурного наследия Украины, то санкции введены против лиц, задействованных в хищении путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей с территории Украины. Среди них, в частности – первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, его заместитель Владимир Осинцев, глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РФ Роман Рыбало и директор Института археологии российской Академии Наук (тоже находится под санкциями) Николай Макаров. Эти лица выдавали незаконные разрешения на проведение археологических раскопок в оккупированном Россией Крыму.

Также санкции ввели против лиц с двойным гражданством (всего 18 имен). Среди них и первая заместительница "министра культуры Крыма" Ольга Бурова, а также директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлачев, который поделился с РФ информацией о месте хранения "Скифского золота".

Санкции против России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Запад усиливать санкции против РФ. По ее словам, уже введенные ограничения работают – в российской экономике появляются серьезные трещины.

Издание Business insider отмечало, что введенные Западом санкции больно ударили по "теневому флоту" РФ. У страны-агрессора все больше проблем с экспортом нефти.

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