Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отнесло банковский сектор Украины к группе 10 по уровню отраслевых и страновых рисков (BICRA).
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
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Отмечается, что в соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков их банковских секторов — от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Помимо Украины в группу 10 по классификации BICRA входят Республика Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.
Факторы, определяющие риски
В агентстве перечислили основные факторы, определяющие риски банковского сектора Украины, отнеся к позитивным более высокое качество банковского надзора и регулирования и относительно высокий уровень предсказуемости; стабильный профиль фондирования, а также принятие банковского закона.
Что касается негативных факторов, то в S&P отметили очень низкое качество активов, особенно в государственных банках; низкие показатели благосостояния населения в международном контексте, а также низкий уровень корпоративного управления и прозрачности вследствие значительной доли «теневой» экономики и широкого распространения коррупции.
"По нашему мнению, уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте. Мы полагаем, что качество банковского регулирования и надзора повысилось в течение последних пяти лет в период деятельности нового руководства Национального банка Украины. НБУ стремится сохранить независимость, несмотря на политическое давление, и привести украинский режим регулирования в соответствие со стандартами ЕС", - сказано в отчете агентства.
Предыдущие прогнозы
- 14 сентября 2020 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз падения экономики Украины.
- 7 сентября 2020 года Fitch обнародовало прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.
- 5 сентября 2020 года Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом.
- 30 июня 2020 года Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в этом году.
- 15 июня 2020 года Moody's повысило кредитный рейтинг правительства Украины.
- 20 мая 2020 года S&P Global Ratings прогнозировал падение экономики Украины в этом году на 5,5%.
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