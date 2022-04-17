Из-за проблем с трудоустройством специалисты уменьшили свои зарплатные ожидания.

Украинский рынок труда переживает самый сильный кризис за последние 10 лет: по состоянию на середину апреля количество открытых вакансий уменьшилось в 30 раз по сравнению с довоенным периодом.

Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового портала grc.ua.

"Компании оптимизируют расходы, сокращают заработные платы и бонусы или вообще увольняют сотрудников. Следовательно, конкуренция среди соискателей растет. У работодателей, в свою очередь, появляется больший выбор специалистов на свои вакансии, они начинают диктовать свои правила, рынок труда превращается в "рынок работодателя", - говорится в сообщении.

С началом войны подавляющее большинство работодателей (78%), как показали исследования кадрового портала, приняли непопулярные меры по отношению к своим сотрудникам. Четверти опрошенных не выплатили заработную плату. Уволили или сократили работников в 16,5% компаний, 10% отправили в отпуск за свой счет. Четверть опрошенных, если и работают, получают неполную выплату заработной платы, больше всего респондентов ответило, что им сократили заработную плату более чем на 30%.

Отмечается, что изменилась структура предложений работы в разрезе регионов. Так, в регионах, наиболее ощутивших на себе военную агрессию РФ, уменьшилось количество рабочих мест и возросла конкуренция. Релокация предприятий в безопасные регионы Украины, внутренняя и внешняя миграция специалистов послужили причиной того, что в западных областях увеличилось количество предложений работы.

Аналитики отметили, что из-за проблем с трудоустройством специалисты уменьшили свои зарплатные ожидания.

"Последний опрос grc.ua показал, что почти две трети соискателей (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты. Наибольшая доля (26%) из тех, кто готов ради устройства на работу получать меньшую заработную плату, согласны снизить ее на 10-25%", - говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты стали предлагать свои кандидатуры на вакансии ниже своего привычного уровня квалификации.

"Если до войны в категории топ-менеджмент было достаточно много предложений работы, то сегодня руководители и директора не слишком востребованы. Для них в апреле было открыто 1,7% вакансий от всех актуальных. Следовательно, на позиции middle уровня в условиях дефицита работы стали отзываться топовые специалисты", - говорится в исследовании.

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