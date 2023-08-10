Журналисты узнали, что большая часть импортной стали в ЕС все еще поступает из России.

Из-за того, что украинские порты заблокированы Россией, Украина не может экспортировать значительные объемы металлопродукции в Европейский Союз. Зато Россия продает свой металл в ЕС, находя щели в санкциях. Об этом пишет бельгийское издание De Morgen в своем репортаже с украинского металлургического завода Запорожсталь.

"Экспорт в Европу стал сложнее. Поскольку все порты на юге Украины заблокированы, морской транспорт недоступен. Альтернативой является железная дорога, но она не только дороже, но и занимает гораздо больше времени, чем раньше. Прежде всего по железной дороге перевозят пассажиров и военную технику, а только потом грузы", - пишет De Morgen.

По данным издания, большая часть импортной стали в ЕС все еще поступает из России - это возможно из-за разнообразных щелей в законодательстве и исключений из правил. Например, когда европейские страны закупают сталь частично как готовый продукт, а частично - как полуфабрикат, который получает новую этикетку от продавцов из других стран, или если скрывается происхождение.

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"Эксперты подтверждают, что некоторые российские стальные продукты все еще могут легально импортироваться в Европейский Союз. Также в Бельгии российские полуфабрикаты прокатывают, после чего готовую сталь перепродают. В начале этого года Европейский Союз сократил импорт российских стальных продуктов на 60% по сравнению с 2022 годом, по данным Eurostat. Бельгия следует этой тенденции: ранее в этом году наша страна импортировала полуфабрикаты на сумму 179,28 миллиона евро, что почти на 40% меньше, чем в предыдущем году. Но это все это происходит несмотря на санкции. По данным Украинского исследовательского центра GMK Center, наша страна даже является крупнейшим импортером российской стали в Европе. Министерство иностранных дел Бельгии не ответило на наш запрос", - указывает издание.

Как известно, Евросоюз поочередно принял уже 10 санкционных пакетов, однако их результат неутешителен, поскольку для металлопродукции сделано много исключений. Например, чугун и руда вообще не попали под санкции, а введение запрета в отношении заготовки и слябов отсрочили до 2024 года. При этом РФ продолжает поставлять в ЕС и подсанкционную продукцию, пользуясь несовершенством законодательных норм.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке, Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, которые остались на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.