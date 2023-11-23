Также новые украинские санкции коснулись 303 юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о применении санкций, которые коснулись, в частности экс-главы администрации президента России Анатолия Чубайса и экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.

Эти указы о решении СНБО от 23 ноября "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" - №772/2023 и №773/2023 - опубликованы на сайте главы государства.

Ими вводятся в действие соответствующие решения СНБО, которыми предполагается поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению санкций. Оба указа вступают в силу со дня их опубликования.

Указами предусматривается применить санкции к ряду физических и юридических лиц. Всего это 147 физических и 303 юридических лица.

Так, первый указ касается 60 физических лиц, санкции к которым применяются, преимущественно, на срок 10 лет. Речь идет, в частности о блокировании активов и ограничении торговых операций. В этом перечне есть граждане разных стран, в частности России, Узбекистана, Украины, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. В этом списке, среди прочеих, и экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович.

Также этим указом 10-летние санкции вводятся в отношении 93 юридических лиц с местонахождением в разных странах, в частности в России, на Кипре, в Турции и Китае.

Санкции второго указа касаются 87 физических и 210 юридических лиц. Речь идет также, преимущественно, о санкциях сроком на 10 лет.

В перечне физических лиц, в частности экс-руководитель администрации президента России Анатолий Чубайс, а юридических – российские энергетические компании.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении этих санкций.

Зеленский объяснил введение санкций

В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что два сегодняшних пакета санкций – это "синхронизация с партнерами в отношении тех лиц, которые прямо работают на российскую агрессию или ей помогают".

"Также это санкции против субъектов государства-террориста, имеющих отношение к критической инфраструктуре. Каждая фамилия, каждое название компании – это конкретная вина в том, что российский террор продолжается", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украина дополняет своими санкциями международные санкционные механизмы. "И мы работаем, чтобы санкции партнеров были распространены и на тех, против которых уже приняты соответствующие решения Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские специальные службы, прежде всего, Служба безопасности Украины, а также Кабинет министров и СНБО продолжат соответствующую работу по внедрению санкций. "Будут и другие санкционные решения", – добавил президент.

Санкции Украины против РФ

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский подписал указы по применению санкций в отношении более 100 физических и 37 юридических лиц. Речь идет, в частности, об экс-премьер-министре Украины Николае Азарове, экс-министре образования и науки Украины Дмитрии Табачнике, российском гауляйтере в Крыму Сергее Аксенове, главе "ЛНР" Леониде Пасечнике и бывшем народном депутате Украины Олеге Цареве.

Среди юридических лиц, под санкции попали общество с ограниченной ответственностью "Мир кино", закрытое акционерное общество Молодежный оздоровительно-культурный комплекс "Черемушки", государственное бюджетное учреждение города Москвы "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы".

Также в перечне Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, Межрегиональное общественное движение пострадавших в военных конфликтах, Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" и благотворительные организации.

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