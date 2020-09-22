В частности, за 8 месяцев 2020 года было открыто 606 уголовных дел, связанных с рейдерством.

Около 57% связанных с рейдерством уголовных дел, которые были открыты в этом году, не дошли до суда.

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Об этом сообщает пресс-служба платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot на своем сайте.

"Рейдерство ухудшает инвестиционную привлекательность и усложняет ведение бизнеса в Украине. Ежегодно количество рейдерских атак в Украине растет, а до суда доходит менее 43% таких случаев", - сказано в сообщении.

В частности, за 8 месяцев 2020 года было открыто 606 уголовных дел, связанных с рейдерством.

"Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 Уголовного кодекса - подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФОПа. Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела. Это 55%", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, дела, связанные с 206 статьей Уголовного кодекса - противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом - в суд почти не доходят. Всего в 2020 году в суде были рассмотрены только два таких дела.

Также пресс-служба сообщила, что за последние 5 лет количество уголовных производств по рейдерству выросло в 2,5 раза: с 290 дел в 2015 году до 786 в 2019 году, и тенденция к увеличению сохраняется.

Что этому предшествовало

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан обращаться в Офис противодействия рейдерству для защиты своих законных прав на имущество.

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Автор: Павел Степанец