Сейчас релокация возможна в один из шестнадцати регионов.

Анализ релокации бизнеса в Украине показал, что с начала полномасштабной войны и по состоянию на конец сентября в более безопасные регионы переехало 840 предприятий, из них 667 уже работают на новом месте.

Как сообщает Опендатабот, самая большая часть бизнесов для нового места работы выбрала Закарпатскую и Львовскую области — по 120 и 199 компаний соответственно. Также среди популярных безопасных регионов для предпринимателей Черновицкая область — 78 релокантов, и Ивано-Франковщина — 70.

Наименее востребованными оказались Одесщина — только 3 бизнеса, Житомирщина — 6 компаний, и Кировоградщина — 17.

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Отмечается, что сейчас релокация возможна в один из шестнадцати регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская (за исключением Киева) области.

Релокация украинского бизнеса

В середине марта 2022 года в Украине стартовала программа по перемещению украинских предприятий из пострадавших от боевых действий регионов.

В апреле прошлого 2022 года была запущена бесплатная платформа для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы.

В июле 2022 года стало известно, куда переместились предприниматели Украины. Сообщалось, что 51% украинского бизнеса работает лишь частично, а 19% совсем прекратили работу.

По состоянию на конец ноября, по данным Министерства экономики, по программе релокации из опасных регионов было перемещено 772 предприятия, благодаря чему удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, работу на релокированных предприятиях нашли еще более 7 тысяч человек.

26 октября 2023 года стало известно, сколько предприятий уже возобновили работу в безопасных регионах. Среди релокированных предприятий, которые уже возобновили свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют: предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,24% от общего количества релокированных предприятий); перерабатывающей промышленности (31,71%); информации и телекоммуникаций (6,34%); профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%); строительства (4,15%).

Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (30% релокированных предприятий), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%), Ивано-Франковскую (8%), Хмельницкую (7%) и Тернопольскую (7%) области.

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