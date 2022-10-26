Среди релокованих предприятий, которые возобновили свою деятельность, наибольшую долю составляют компании торговли, ремонта автотранспортных средств, перерабатывающей промышленности.

В Минэкономики подсчитали, сколько предприятий переместились в безопасные регионы Украины в рамках программы релокации и уже смогли возобновить свою работу.

Со старта в Украине программы релокации уже 761 украинская компания переехала на новое безопасное место, из них уже 80% начали работать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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"На сегодня 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные, 588 из них уже работают на новом месте. Еще для 274 предприятий сейчас осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки. В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, который стремится переехать с опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест", - цитирует замминистра экономики Татьяну Бережную пресс-служба.

Среди таких предприятий, которые уже возобновили свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,24% от общего количества релокованих предприятий); перерабатывающей промышленности (31,71%); информации и телекоммуникаций (6,34%); профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%); строительства (4,15%).

Больше всего переехавших предприятий во Львовской (30% предприятий), Закарпатской (17%), Черновицкой (11%), Ивано-Франковской (8%), Хмельницкой (7%) и Тернопольской (7%) областей.

Релокация предприятий в Украине: детали

Как сообщал УНИАН, в середине марта в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ стартовала программа по перемещению украинских предприятий из пострадавших от боевых действий регионов.

Всего же 1732 компании подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.

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