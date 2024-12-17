Верховная Рада приняла два законопроекта, которые продлевают налоговые и таможенные льготы на следующий год, в том числе по дронам и комплектующим. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк
"Законопроекты об изменениях в Налоговый №12266 и Таможенный кодекс №12267. "За" сразу в целом - 331 налоговый и 335 таможенный", - написал он в своем Telegram-канале.
Проекты законов, по словам Железянка, предусматривают:
- освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов;
- продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и тому подобное;
- расширение льгот на составляющие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА;
- отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств.
Также в документах предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров, а именно - возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса. На собранные волонтерами средства не начисляется НДФЛ, если деньги переданы благотворительным фондам. Также предусмотрены льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).
Кроме этого, Железняк сообщил о продлении НДС-льгот для украинского кино на время военного положения, отмене оценки для рынка подержанных авто и полной фискализации игорного бизнеса.
Налоговые льготы в Украине - последние новости
В июле 2023 года Верховная Рада приняла два закона, благодаря которым освободила от уплаты пошлины и налога на добавленную стоимость оптические устройства и антидронные ружья.
В мае 2023 года Верховная Рада приняла два закона, которые существенно облегчают работу для производителей дронов. Ими предусматривалось освобождение от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.