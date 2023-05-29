Предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА.

Верховная Рада приняла в общей сложности два законопроекта, которые существенно облегчают работу для производителей дронов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, отметив при этом, что предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

"Проектами предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА. Предприятие, которое ввезло такие составляющие должно отчитываться об использовании таких товаров. В случае нецелевого использования таких ввозимых товаров предприятие должно будет доплатить таможенные платежи от которых оно было освобождено и уплатить пеню", - отметил он.

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Производство дронов во время войны

24 марта 2023 года Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов. Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт.

Постановление фундаментально меняет подход к самому Милтек-бизнесу со стороны государства. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству государство подняло долю прибыли до 25%.

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