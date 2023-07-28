Накануне возникли проблемы с ввозом для наших спецподразделений очень высокотехнологичных тепловизоров.

Верховная Рада приняла в общей сложности два законопроекта, благодаря которым освободила от уплаты пошлины и налога на добавленную стоимость оптические устройства и антидроновые ружья, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Парламент принял законопроекты №9467 и 9468, где я имел честь быть первым автором. Это освобождение от пошлины и НДС тепловизионных монокуляров, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и бинокуляров с функцией дальномера. Также добавили в льготы на освобождение от НДС и пошлины антидроновые ружья. За – 294 и 301 сразу в целом", - отметил нардеп и добавил, что законопроекты будут подписаны уже сегодня.

Железняк напомнил, что накануне возникли проблемы с ввозом для наших спецподразделений очень высокотехнологичных тепловизоров – из-за синхронизации кодов с Европейским Союзом.

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Освобождение военного оборудования и техники от налогов и пошлин - что сообщалось

В конце мая Верховная Рада приняла в общей сложности два законопроекта, которые существенно облегчают работу для производителей дронов.

Ими предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал эти законы 20 июня.

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