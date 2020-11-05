Финансирование мероприятий по организации работы Единого портала сообщений обличителей может быть покрыто за счет международной технической помощи, предоставляемой НАПК.

Верховная Рада предусматривает создание в Украине Единого портала сообщений обличителей коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей» (№3450) в первом чтении проголосовали 254 народных депутата.

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Законопроектом предусмотрена организация Единого портала сообщений обличителей и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Законопроектом вносятся изменения в закон Украины «О предотвращении коррупции», Гражданского процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины.

Законопроектом предусмотрено, что государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права и юридические лица обязаны обеспечить функционирование внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Анонимность и безопасность

Согласно законопроекту, представление сообщений (в том числе анонимных) через внутренние каналы сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений осуществляются через открытый для круглосуточного доступа Единый портал сообщений и специальные телефонные линии.

Также предполагается, что сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, могут подаваться анонимно и передаваться в бумажной, электронной форме или осуществляться на личном приеме, через специальную телефонную линию. При этом лицам, которые сообщают, гарантируется соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также внесение этой информации в Единый портал сообщений обличителей уполномоченными на это лицами соответствующих субъектов не позднее следующего рабочего дня с момента его получения.

Отмечается, что Единый портал сообщений обличителей гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также доступ обличителей к информации о состоянии и результатах рассмотрения таких сообщений, и является официальным внутренним источником информации о лицах, имеющих статус обличителей.

Держателем и ответственным за администрирование Единого портала сообщений обличителей является Национальное агентство, которое определяет порядок ведения Единого портала сообщений обличителей.

Также проектом закона предлагается внести ряд взаимосогласованных изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции», Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины, которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Финансирование

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ожидается, что финансирование мероприятий по организации работы Единого портала сообщений обличителей может быть покрыто за счет международной технической помощи, предоставляемой Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Борьба с коррупцией в Украине

Согласно меморандуму об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, Украина в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) взяла на себя обязательства обеспечить независимость таких антикоррупционных органов как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАС).

23 сентября 2020 года Всемирный банк заявил о том, что антикоррупционные органы в Украине должны оставаться независимыми.

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Автор: Надя Пришляк