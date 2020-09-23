Также Всемирный банк подчеркнул, что проблема коррупции в Украине все еще актуальна и требует решения.

Антикоррупционные органы в Украине и их руководство должны оставаться независимыми и профессиональными.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на слова регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе (Беларусь, Молдова, Украина) Арупа Банерджи.

"Мы твердо убеждены, что антикоррупционные институции и их руководство должны и в дальнейшем оставаться независимыми и полностью профессиональными. Эти принципы позволяют выявлять коррупционную деятельность и привлекать коррупционеров к ответственности", - цитирует пресс-служба слова Банерджи.

Также он подчеркнул, что проблема коррупции в Украине все еще актуальна и требует решения.

"За последние годы при поддержке Всемирного банка и других международных партнеров Украина создала надежную антикоррупционную инфраструктуру. Но коррупция все еще остается значительным препятствием для развития государства, поскольку она лишает украинских граждан ресурсов и тех государственных услуг, на которые люди имеют право", - заявил он.

Что этому предшествовало

Согласно меморандуму об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, Украина в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) взяла на себя обязательства обеспечить независимость таких антикоррупционных органов как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАС).

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Автор: Павел Степанец