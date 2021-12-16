Законопроект также дает право органам местного самоуправления устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает освобождение всех резидентов индустриальных парков от уплаты налога на прибыль в течение десяти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство" (№5688) проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, законопроект является дополнением к уже принятому ранее закону о развитии индустриальных парков.

"Этот законопроект - это то, чего не хватает бизнесу сегодня, чтобы он ввел больше денег. Мы избавим на десять лет от обложения налогом на прибыль всех резидентов индустриальных парков. Это абсолютно неслыханная история на протяжении всей нашей истории", - сказал он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что он также дает право органам местного самоуправления устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю.

Кроме этого, он предусматривает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта нового оборудования, ввозимого участниками индустриальных парков, исключительно для собственного использования для осуществления ими деятельности в сферах перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка (без права предоставления в аренду, лизинг или передачу в пользование третьим лицам на любых других условиях).

Индустриальные парки в Украине:

В сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на развитие индустриальных парков путем внедрения различных стимулов.

Он предлагает компенсацию 50 процентов расходов на подключение и присоединение к электросетям управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков.

Также предлагаются компенсации процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности для участников индустриальных парков.

Кроме этого, предусматривается частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Автор: Дмитрий Шварц