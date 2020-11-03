За соответствующий законопроект проголосовали 311 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий усовершенствование правового регулирования дистанционного и надомного труда.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы» (№4051) проголосовали 311 народных депутатов.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по данным социологических исследований, во время пандемии COVID-19 более 35% работников перешли на работу из дому. Также отмечается, что все больше ведущих компаний мира, среди которых такие технологические гиганты, как Google, Microsoft, Apple, Samsung и другие, рассматривают удаленную работу как наиболее перспективный вариант развития трудовых отношений в условиях пандемии COVID-19 и других возможных угроз для жизни и здоровья своих работников.

Также подчеркивается необходимость современного урегулирования правовых аспектов применения дистанционной и надомной работы в Украине. Отмечается, что подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок надомной работы еще со времен СССР, «являются слишком устаревшими и не отвечают современным вызовам на рынке труда».

«В условиях стремительной диджитализации экономики отсутствие норм права, которые бы предоставляли возможность работодателям и работникам применять возможности современных средств коммуникаций, ставят под сомнение дальнейшее динамичное развитие трудовых отношений и создают угрозу жизни и здоровью украинских работников, как, например, в случае с распространением COVID-19», - говорится в записке.

Что изменится

Законопроектом предусматривается ввести два самостоятельных вида (формы) работы - дистанционной и надомной. Также предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде относительно обязательности заключения письменного трудового договора о дистанционной или надомной работе.

В частности, работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте проживания или другом месте по выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

При этом предусматривается обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Также речь идет об обеспечении возможности работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Хронология событий

Этот законопроект в сентябре зарегистрировали более 30 народных депутатов.

В сентябре Рада отказалась рассматривать законопроект в первом чтении в связи с нехваткой голосов.

По состоянию на октябрь 2020 года работодатели удаленным сотрудникам готовы были платить на 9% больше, чем при «классической» занятости. Об этом свидетельствовали результаты исследования онлайн-сервиса «OLX Работа» за 3 квартал 2020 года.

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Автор: Павел Степанец