Самые высокие средние зарплаты получают специалисты сферы ИТ, авиационного транспорта и финансов и страхования.

Средняя заработная плата в Украине за 2024 год выросла на 23,1% - до 21 473 гривни. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Самые высокие средние зарплаты получают работники сферы ИТ (52 457 гривни, +38% за год), авиационного транспорта (43 938 гривни, +40%) и финансов и страхования (41384 гривни, +20%).

Самые низкие зарплаты наблюдаются в деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений (13 143 гривни, +15,8% за год) и в сфере функционирования библиотек, музеев и т.д. (13 142 гривни, +19,6%).

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Следует отметить, что Госстат указывает заработную плату до вычета налогов. Таким образом, указанная средняя зарплата в 21 473 гривни после уплаты налога на доходы физических лиц (18%) и увеличенного военного сбора (5%) составит уже 16 534 гривни.

Зарплаты в Украине - последние новости

По данным OLX Работа, наиболее высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в категориях: продажа недвижимости - 35 000 гривень, строительство и облицовочные работы - 25 000 гривень, агробизнес, сельское и лесное хозяйство - 25 000 гривень.

Самый низкий уровень заработных плат в сфере клининга (8 000 гривень), охраны и безопасности (10 000 гривень) и бухгалтерии (12 000 гривень).

По данным портала Work.ua, средняя заработная пата в Украине в январе составила 24 000 гривень. Самые низкие зарплаты предлагали библиотекарям (9 500 гривень), маркировщикам (11 000 гривень) и педагогам-организаторам (11 500 гривень).

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