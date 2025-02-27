Больше всего вакансий с частичной занятостью предлагают в сферах клининга и продаж.

Самые высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в категориях: продажа недвижимости - 35 000 гривень, строительство и облицовочные работы - 25 000 гривень, агробизнес, сельское и лесное хозяйство - 25 000 гривень. Об этом свидетельствуют данные OLX Работа, переданные УНИАН.

Самый низкий уровень заработных плат в сфере клининга (8 000 гривень), охраны и безопасности (10 000 гривень) и бухгалтерии (12 000 гривень).

В разрезе профессий самая высокая медианная зарплата при частичной занятости у

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плиточника - 85 000 гривень (шесть вакансий);

пилорамщика - 50 000 гривень (шесть вакансий);

менеджера по продаже недвижимости - 47 500 гривень (11 вакансий);

каменщика - 47 500 гривень (восемь вакансий);

тракториста - 42 500 гривень (две вакансии).

Самые низкие предложения по уровню заработка при частичной занятости у сторожа - 5 375 гривень (66 предложений), дворника - 6 750 гривень (63 предложения), уборщицы - 7 000 гривень (793 предложения).

Больше всего предложений частичной занятости работодатели размещают в таких категориях:

клининг / домашний персонал - 1 431 вакансия, медианная зарплата - 8 000 гривень;

розничная торговля / продажи / закупки - 1 429 вакансий, 15 500 гривень;

логистика/склад/доставка - 1 112 вакансий, 22 000 гривень;

производство / рабочие специальности - 954 вакансии, 15 500 гривень;

гостинично-ресторанный бизнес / туризм - 646 вакансий, 15 500 гривень.

"Спрос на работников с частичной занятостью есть во всех сферах, однако в узкопрофильных отраслях таких вакансий значительно меньше. Например, в колл-центрах и телекоммуникациях - всего 25 объявлений, в банковском и финансовом секторе - 17 объявлений, а в агросекторе - 16 вакансий", - отметили специалисты.

Рынок труда в Украине - последние новости

В январе 2025 года количество вакансий на рынке труда в Украине выросло до 94 985 - это на 7% больше, чем в декабре 2024-го, свидетельствуют данные портала Work.ua. Новые показатели почти не отличаются от количества вакансий, которые предлагали в январе 2022-го - то есть, до начала российско-украинской войны.

Уровень официальной безработицы в Украине сократился и за последний год этот показатель достиг исторического минимума. По данным НБУ, в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, из них 75,8 тысячи - женщины.

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