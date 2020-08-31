Ранее, комментируя назначение нового главы Одесской таможни Михеил Саакашвили опубликовал эмоциональный пост в Facebook, в котором назвал Дениса Пудрика «этим типом» и «старым профессионалом».

Денис Пудрик призвал главу Офиса простых решений и результатов (ОПРР) Михеила Саакашвили к диалогу ради общей реализации таможенной реформы, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом новый глава Одесской таможни сообщил на своей странице в Facebook.

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«Я искренне удивлен волной беспочвенных обвинений в мой адрес со стороны интернет-изданий с сомнительной репутацией, а особенно негативными комментариями от уважаемых мною публичных деятелей Юрия Бутусова и Михеила Саакашвили. Не понимаю, почему их возмутила новость о моем назначении главой Одесской таможни, где я еще с июня этого года работал заместителем руководителя», — написал Денис Пудрик и опроверг обвинения в свой адрес.

По его убеждению, так произошло «вследствие досадного недоразумения и публикации недостоверной информации» о его профессиональной деятельности на так называемых «сливных бачках». Сам господин Пудрик уверяет, что все обвинения в его адрес абсолютно беспочвенны.

«Приглашаю Михеила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу относительно реформы Одесской таможни и всей таможенной службы Украины», — обратился Денис Пудрик к главе ОПРР, и подчеркнул, что лично поддерживает выполнение программы таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, комментируя назначение нового главы Одесской таможни Михеил Саакашвили опубликовал эмоциональный пост в Facebook, в котором назвал Дениса Пудрика «этим типом» и «старым профессионалом».

«Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?", - написал бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, но к кому он обращался из его сообщения непонятно.

Напомним, 26 августа стало известно, что новым главой Одесской таможни стал опытный таможенник Денис Пудрик, который в марте 2020 года выиграл суд и был восстановлен на должности начальника Кировоградской таможни.

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Автор: УНИАН