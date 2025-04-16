Роботизация рутины и машинный анализ опасных зон: как Metinvest Digital развивает украинскую промышленность.

ИТ-компания Metinvest Digital, входящая в состав Метинвеста Рината Ахметова, объединяет около 100 сервисов и разработала много решений, которые помогают компании развиваться. Среди них - роботизация рутины, Machine Learning и использование промышленных дронов. Об этом рассказал директор по информационным технологиям и член правления Метинвеста Сергей Детюк в ходе 2U Tech Forum, прошедшего в Киеве.

По словам Детюка, компания прошла долгий путь построения своих продуктов и ИТ-сервисов, двигаясь от гипотез и MVP до масштабных решений и внедрения. Сейчас Metinvest Digital входит в первую пятерку сервисных ИТ-компаний Украины. Компания имеет собственное R&D-направление, развивает сферы Data Science, Computer Vision, Industrial IoT, ML/AI, а также сотрудничает с SAP, Microsoft и другими крупными вендорами.

Эксперты Metinvest Digital разработали много современных решений: на производственных предприятиях Метинвеста внедрены системы Computer Vision, которые анализируют опасные рабочие зоны и выявляют нарушения техники безопасности. Индустриальные дроны, которые работают в условиях нынешних ограничений, мониторят запасы сырья.

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Среди знаковых проектов компании Детюк также отметил систему Machine Learning для контроля уровня кремния в чугуне на доменных печах "Азовстали". Это решение, внедренное еще до начала полномасштабной войны, помогло Метинвесту экономить более $1 млн в год.

Сейчас R&D-центр Metinvest Digital работает над автоматизацией, аналитикой и визуализацией процессов, а также тестирует интеграцию LLM и AI в управление производством. В частности, эксперты разрабатывают решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями - без необходимости менять существующую инфраструктуру.

Сейчас Metinvest Digital обеспечивает работу крупной промышленной группы во время войны, и имеет внешних клиентов. Среди них - "Укрнафта", "Укртелеком", ПУМБ и "Медицинские закупки Украины".

Ранее стало известно, что Метинвест ввел на предприятиях ИИ-решения для контроля качества производства. Искусственный интеллект выявляет дефекты при производстве слябов - металлургического полуфабриката, из которого изготавливается листовой прокат на заводе "Запорожсталь". Рабочее название решения - ForgeCheck, по прогнозам, оно поможет компании экономить от $250 000 в год.

Напомним, Метинвест Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.