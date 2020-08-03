Минфин выдал лицензии на производство спирта частным заводам

Государственное предприятие “Укрспирт” больше не является монополистом спиртовой отрасли Украины.

Министерство финансов Украины в рамках процесса демонополизации спиртовой отрасли выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.

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"Рынок спирта в Украине изменился. Уже месяц, с 1 июля, ГП "Укрспирт" – больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам", – написал он.

Кому дали разрешение

При этом он не уточнил, какие именно заводы получили разрешение производить спирт в Украине.

Блескун отметил, что это внесет некоторые изменения в работу самого госпредприятия.

"В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо, и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - написал он.

Также Блескун подчеркнул необходимость скорейшей приватизации объектов (производственных площадок) "Укрспирта".

Приватизация "Укрспирта"

"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", - написал он.

Хронология событий

3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

16 июля 2020 года появилась инфрмация о том, что Фонд государственного имущества Украины может выставить на продажу подлежащие приватизации заводы, входящие в состав госпредприятия "Укрспирт", уже в конце лета текущего года.

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