Свое влияние на экономическое состояние оказала не только война, но и "некоторые государственные решения", отметил эксперт.

Если "Укрзализныця" повысит тариф на перевозку, это приведет к дальнейшему сокращению объемов перевозок, а также приведет к еще более глубокому погружению экономики в кризис. Об этом заявил экономист Юрий Смелянский.

"Да, за этот год развилась инфляция. Но вопрос в том, что объемы грузовых перевозок упали, потому что экономика остановилась. Но из-за того, что они поднимут тарифы, экономика не ускорится, а наоборот! Здесь уже вопрос к власти, потому что "Укрзализныця" - это собственность государства. Чего желает государственная власть: ускорить экономику или погрузить ее еще глубже, чтобы уже не оправилась?", - отметил он.

По его словам, поднять тарифы на грузовые перевозки означает повлиять на рост цены в дальнейшем, то есть на ускорение инфляции.

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"Чем больше тариф, тем больше будет цена. Это прямая зависимость. Чем больше инфляция, тем меньше потребительский спрос, потому что потребительские возможности у нас тоже становятся все меньше и меньше у населения. То есть мы, по сути, таким образом подавляем экономическую активность. И она становится все хуже и хуже, экономика все больше и больше замедляется. Мы и так не то что на грани, а уже прошли ту черту", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, свое влияние на экономическое положение оказала не только война, но и "некоторые государственные решения".

"Чем меньше производства, тем меньше налогов. А где взять больше, если приходит меньше? В некотором смысле это конфликт экономических интересов - когда на первом плане вроде бы простые варианты решения (поднятие тарифов, увеличение налогов), а на другом плане - вопрос в том, получите ли вы желаемое", - пояснил экономист.

Как известно, АО "Укрзализныця" намерено с начала 2024 года повысить тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ориентировочно на 20%. Хотя летом 2022 года в оперативном порядке и без надлежащих консультаций с бизнесом грузовые железнодорожные тарифы были повышены сразу на 70%.

В свою очередь, директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что "Укрзализныця" постоянно пытается собственную неэффективность и расходы, которые у нее постоянно увеличиваются, перевести на рынок через механизм повышения тарифов. Но вместо этого компании необходимо работать над поиском новых клиентов, улучшением качества перевозок и наращиванием базы грузооборота.