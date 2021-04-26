Стартовая цена завода составляет 21,17 млн грн.

Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизационный аукцион Вишняковское место осуществления деятельности (МОД) в Полтавской области, после того как предыдущие два покупателя не оплатили лот.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

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Согласно сообщению, новый аукцион состоится 21 мая 2021 года.

Стартовая цена актива составляет 21,17 млн грн, а прием заявок на участие в торгах продлится до 20 мая 2021 года.

Вишняковский спиртзавод

Вишняковский спиртзавод расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, был основан еще в 1776 году и модернизирован в 2015 году.

Предприятие владеет зданиями и сооружениями общей площадью 9357,8 кв. м, среди которых: производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и тому подобное.

Что этому предшествовало

18 декабря 2020 года Фонд госимущества провел первый аукцион по продаже Вишняковского завода, который не завершился. Победитель торгов (ООО "РесурсПромЗахид"), который предложил за спиртзавод рекордные 234 млн грн, не оплатил сделку.

5 марта 2021 года Вишняковский спиртзавод был продан на повторном аукционе в два раза дешевле – 101 млн грн, но покупатель (ООО "Спирит этил") также не оплатил сделку.

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Автор: Анна Нагорная