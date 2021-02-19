В Португалии начали работу над специальной пользовательской платформой, которая позволит клиентам не испытывать каких-либо неудобств при осуществлении криптовалютных платежей.

Португальский поставщик электроэнергии компания Luzboa, следуя последним мировым тенденциям, в скором времени начнет сбывать свою продукцию за криптовалюту.

Об этом сообщает Expresso.pt.

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Как пояснил президент компании Педро Мораис Лейтау, новый способ оплаты за электричество будет тщательно протестирован, и в случае позитивного результата начнет использоваться на постоянной основе.

Расчеты в цифровой валюте ориентированы на клиентов, которые доверяют криптовалюте и рассматривают ее в качестве полноценного средства оплаты. В компании начали работу над специальной пользовательской платформой, которая позволит клиентам не испытывать каких-либо неудобств при осуществлении криптовалютных платежей.

В Luzboa заявили, что вкладываться в биткоин фирма не собирается, а все платежи в криптовалюте для снижения рисков будут сразу же переводиться в евро. На текущий момент Luzboa обслуживает более 5 тыс. клиентов. Почти 2 тыс. из них платят за поставки электроэнергии по ставкам спотового рынка.

«Мы знаем о волатильности криптовалют, но готовы пойти навстречу пожеланиям клиентов, допуская некоторые риски. Криптовалютами интересуется новое поколение и мы готовы дать им возможность использовать новые способы и средства оплаты», — заявил Лейтау.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

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Автор: УНИАН