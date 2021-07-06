Председатель Полтавской ОГА отчитался о своей деятельности.

Согласно рейтингу Минрегиона, Полтавская область удерживает лидирующие позиции по экономическим направлениям. По показателю «Экономическая эффективность» – 1 место, «Инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество» – 3 место, а также 1 место – по показателю «Валовой региональный продукт» в расчете на 1 человека – 134,4 тыс. грн (всеукраинский – 94, 7 тыс. грн).

Такие данные озвучил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов во время отчета «О выполнении Программы экономического и социального развития Полтавской области 2020 года» на 5-м пленарном заседании сессии Полтавского областного совета 8 созыва.

«Фундаментом экономического развития Полтавской области является промышленный комплекс. В его составе – 1400 предприятий различных форм собственности, – отметил Олег Синегубов. – Это стабильно обеспечивает 50% валовой добавленной стоимости (72,6 млрд грн), 51% поступлений в сводный бюджет области (18,2 млрд грн), более трети (83500 человек) занятости населения. В течение 2020 Полтавщина обеспечила 6,4% общегосударственного объема реализованной промышленной продукции составляет более 159, 3 млрд грн. По этому показателю область занимает 6 место среди регионов Украины».

Приоритетным направлением социально-экономического развития области в 2020 году была реформа децентрализации. Образовались 4 новые укрупненные районы. С 60 громад, предусмотренных в перспективном плане, 38 (63,3%) имеют высокий уровень способности. 2020 года собственные поступления в бюджеты громад области выросли на 8 млн грн (на 2,7%) и составили 3 млрд грн. Плановые показатели поступлений в местные бюджеты по доходам (без учета трансфертов) выполнены на 99,7%.

Также Олег Синегубов отметил, что Полтавщина занимает лидирующие позиции в объемах добычи газа – 44,8%, нефти – 9,6%, конденсата – 59,3%. С 2018-2020 гг. От добычи углеводородов поступило 1,9 млрд грн ренты.

На 5,7% (29,9 млн т) предприятиями горнодобывающей промышленности увеличена добыча железной руды. На 9,8% выросло производство продукции в химической промышленности. Стратегической отраслью экономики остается агропромышленный комплекс. Полтавщина является лидером по производству зерна и по количеству поголовья КРС. Также входит в пятерку лидеров по объемам экспортной торговли продукцией на зарубежных рынках. Внешнеторговые операции область осуществляла с 136 странами мира. Прямые иностранные инвестиции в область поступают из 42 стран.

Напомним, Олег Синегубов возглавляет Полтавскую государственную областную администрацию с ноября 2019 года.

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Автор: Григорий Бондарь