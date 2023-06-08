Этот проект должен быть реализован за 2-3 месяца.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета на своем заседании 8 июня 2023 года согласовал выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 1,5 млрд гривень для реализации в течение двух лет экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов.

Об этом сообщается на официальном сайте комитета. Отмечается, что новые линии будут проложены по направлениям: Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица - Томаковка. Общая протяженность водопроводов составит 87 км.

"По оценкам экспертов, из-за очередного террористического акта россиян, кризис питьевой и технической воды почувствуют на себе по меньшей мере четыре области и Крым. Больше всего из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции пострадает Днепропетровская область. Масштабы трагедии просто катастрофические, поэтому мы должны действовать быстро", - цитирует пресс-служба председателя комитета по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

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Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2023 год", решение правительства о выделении средств из специального фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии вступают в силу после согласования комитетом по вопросам бюджета

Пидласа отметила, что после принятия двух решений о выделении средств из Фонда ликвидации, в фонде остается сейчас 55,8 млрд гривень. Проект по строительству водопроводов будет реализовывать Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, как главный распорядитель средств государственного бюджета.

При этом глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем на мероприятии "Диалоги о восстановлении Украины" рассказал о сроках строительства водопроводов.

"У нас есть задача по водопроводу. Сегодня благодаря Верховной Раде нам подтвердили эти средства. Этот проект мы должны завершить буквально за два-три месяца, потому что некоторые города уже останутся без воды через полтора месяца. Это три участка водопровода в двух областях через один город, которые должны предоставить питьевую воду в тех городах, которые не имеют доступа к скважинам", - сказал он.

Уничтожение Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, 6 июня Кабинет министров Украины провел заседание из-за нового теракта россиян. На нем образовали штаб по ликвидации последствий теракта на Каховской ТЭС, а также одобрили выделение 1,5 млрд гривень для строительства двух новых магистральных водопроводов.

Цена строительства новой ГЭС может составлять около $1 миллиарда. Речь идет не только об установлении новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.

Николаев еще не скоро сможет брать воду из Днепра после того, как российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

По словам экспертов, подрыв Каховской ГЭС оставит большое количество полей без орошения. 94% сельскохозяйственных земель Херсонской области получали воду из этого канала. Также от этой воды зависели 74% земель в Запорожской области, 30% земель в Днепропетровской области.

Поля на юге Украины могут превратиться в пустыни, а большое количество морских и пресноводных рыб-погибнуть.

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