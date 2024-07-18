Даниил Гетманцев заверил, что это решение не повлияет на инфляцию.

Повышение акциза на бензин и дизель произойдет в пределах полутора-двух гривен за литр.

Об этом в комментарии журналистам сказал Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной Даниил Гетманцев.

Он выразил уверенность, что принятие данного законопроекта только в этом году ежемесячно будет дополнительно приносить 2,7 миллиардов гривень в бюджет.

Видео дня

"При этом мы предполагаем, что повышение акциза на бензин и дизель произойдет в пределах полутора-двух гривень. Это тот вклад, который мы все сделаем на финансирование армии", - подчеркнул Гетманцев.

По его словам, те народные депутаты, которые эти решения "сбивают" и расшатывают ситуацию в стране, просто работают в пользу Москвы, а повышение цен на бензин и дизель приведет к росту цен на ряд товаров, но будет незначительным.

"Это абсолютно не повлияет на инфляцию", - добавил он.

Повышение акцизов на топливо - решение Рады

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, постепенно, до 2028 года, ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и в 2028 году составят: бензин - 359 евро за 1000 л; дизельное топливо - 330 евро за 1000 л; сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Вас также могут заинтересовать новости: