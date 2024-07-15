Отмечается, что фермеры активно собирают новый урожай.

Цены на продукты в Украине продолжают снижаться за редким исключением. Фермеры переписывают ценники из-за увеличения объемов урожая.

Аналитики EastFruit сообщили, что падают цены на картофель нового урожая. Так, на прошлой неделе овощ отдавали за 11-15 гривень за килограмм, а на предыдущей его цена была на уровне 12-16 грн/кг.

Дешевеет и томат. Его с 7 по 12 июля продавали по 25-50 грн/кг, хотя неделей ранее он был по 30-55. Значительно упала стоимость баклажана с 65-70 грн/кг до 25-30 грн/кг.

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В то же время после резкого снижения цен, на фоне аномальной жары дорожает огурец. Этот овощ оптом продавали по 10-15 грн/кг, а теперь по 20-25.

Что касается фруктов и ягод, то цены на арбузы обвалились с 23-27 до 15-20 гривень за килограмм. Подешевела и дыня с 40-60 грн/кг до 30-45 грн/кг.

Цены на черешню снова поползли вниз, потому что на рынок поступил урожай поздних сортов. Фермеры отдают фрукт по 65-90 грн/кг, хотя неделей ранее цена была в диапазоне 100-150 грн/кг.

Кроме того, дешевеет нектарин. Его продавали по 50-60 грн/кг, хотя неделей ранее фермеры были готовы отдать свою продукцию по 65-70 грн/кг.

Цена на продукты в Украине - последние новости

Глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка считает, что в Украине ожидается больший рост цен на продукты.

При этом отмечается, что в Украине сбор бахчевых стартовал раньше, чем обычно - в середине июня, а первые партии арбузов поступили в магазины и на рынки из Николаевской, Одесской, Винницкой и Закарпатской областей. Украинские фермеры ведут борьбу с оптовиками, потому что последние пытаются прогнуть закупочные цены, но в то же время они не позволяют опустить планку розничных цен ниже 23 грн за кг.

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