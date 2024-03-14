Можно только постепенно совершенствовать систему, и когда речь идет о постепенных усовершенствованиях, именно здесь появляются цифровизация и искусственный интеллект, отметил гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Трансформация бизнес-процессов в металлургии благодаря новым технологиям происходит медленнее, чем в других отраслях. Но благодаря использованию этих технологий украинские заводы значительно опережали соседние страны по уровню прогресса. Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков во время конференции стран G7, посвященной зеленой трансформации.

"Политики всего мира говорят о зеленом курсе. Металлургическая промышленность находится на вершине повестки дня этого курса, как главный актор внедрения зеленых технологий. Но в то же время металлургия - очень традиционная отрасль, технологии разработаны давно, и сейчас невозможно сделать большой прорыв. Можно только постепенно совершенствовать систему. И когда речь идет о постепенном совершенствовании, именно здесь появляются цифровизация и искусственный интеллект. Именно это может сделать отрасль не только более экологичной, но и более эффективной и конкурентоспособной", - отметил Рыженков.

По его словам, многие руководители предприятий тяжелой промышленности сейчас говорят не просто о зеленом переходе, а о зеленом и цифровом переходах для металлургии. В то же время, отрасль остро нуждается в IT-специалистах для внедрения.

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"Переход к зеленому курсу будет нелегким. Поскольку нам не хватает ІТ-специалистов для работы над трансформацией. Только пять-семь лет назад мы искали инженеров-металлургов, которых мы могли бы научить ІТ. Сейчас наоборот. Мы готовим ІТ-специалистов, которых обучаем металлургии. И это те люди, которые будут главными во время зеленого и цифрового перехода нашей компании", - резюмировал Рыженков.

Напомним, что стратегия "Метинвеста" по "зеленому" переходу остается неизменной, несмотря на широкомасштабную войну. В то же время Украина сейчас стремится ускорить путь к членству в ЕС, поэтому должна осуществить трансформацию быстрее, чем предполагалось.