Протокол предусматривает внесение изменений в Конвенцию.

Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №0073 проголосовали 320 народных депутатов.

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Как сказано в пояснительной записке, протокол предусматривает такие изменения в конвенцию, как увеличение общей ставки налогообложения дивидендов с 10% до 15%, общей ставки налогообложения процентов - с 2% до 5%, ставки налогообложения роялти за использование авторского права на научную работу, патент, модель и т.д. - с 0% до 5%, а также увеличение ставки налогообложения роялти за использование авторского права на литературные произведения и произведения искусства – с 5% до 10%.

Хронология событий

В октябре Кабинет министров одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Австрии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество» и поддержал принятие распоряжения правительства о подаче этого протокола на ратификацию Верховной Радой.

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Автор: Дмитрий Шварц