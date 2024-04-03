Во время обучения студенты прошли более 200 лекций, более 500 практик и офлайн-сессии - более 200 часов практикумов на предприятиях Метинвеста в Каменском, Запорожье и Кривом Роге.

Украинский негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника, основанный компанией Метинвест Рината Ахметова, выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям. 143 магистра получили дипломы, которые дают им возможность работать на любых предприятиях мира.

"Уже на защите дипломов вы отличились своей экспертностью в различных областях, а ваши проекты поразили и академическое, и бизнес-сообщество. Выбирайте, что вам по душе - расти в бизнесе или науке. Попутно приглашаю в аспирантуру: мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы поддержать все ваши начинания", - сказал ректор Метинвест Политехники Александр Поважный.

Студенты учились по 11 образовательным программам, которые охватывали интеллектуальные системы управления в горно-металлургическом производстве, бизнес-процессы и операционную эффективность, компьютерные науки и цифровой интеллект, аудит и консалтинг безопасности труда, инновационные технологии и системы защиты окружающей среды, проектное управление изменениями в горно-металлургическом бизнесе, компьютерноекомпьютерное конструирование мехатронных систем, инновационную деятельность в материаловедении, современные технологии прокатного производства, металлургию стали и новейшие технологии разработки месторождений полезных ископаемых.

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"Уверен, что именно выпускники Метинвест Политехники станут драйверами восстановления Украины, становления мощной и технологичной промышленности. Этот выпуск - первый шаг на пути к новому инженерному образованию, новой технической элите и новому будущему страны", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Во время обучения студенты прошли более 200 лекций, более 500 практик и офлайн-сессии - более 200 часов практикумов на предприятиях Метинвеста в Каменском, Запорожье и Кривом Роге.

"Инженерное образование крайне важно для возрождения экономики и промышленности Украины в условиях войны. Такие профильные университеты с фокусом на инженерно-технические направления особенно важны, и должны стать основой для преодоления кадрового дефицита и драйвером развития украинской промышленности и науки", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Как известно, университет Метинвест Политехника основала Группа Метинвест в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Главная цель проекта - появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете учатся люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Сейчас идет второй набор студентов в вуз.