По информации СМИ, поставки украинского ильменита – сырья для производства титана — в оккупированный Крым возобновились.

Как пишет "Думская", незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.

"Думская" уже не раз писала о таких поставках из одесского порта, но сейчас сырье отправляют из порта Черноморск.Читайте такжеСБУ просит ОГХК остановить поставки ильменита в Крым

Как пишет СМИ, в субботу, 12 декабря, гавань покинул рудовоз BOGDAN, груженный 11,5 тыс. тонн ильменита. Судно пришло в Черноморск еще 27 ноября, но погрузке долго препятствовала СБУ. Уйти ему удалось только после вмешательства руководства Фонда госимущества, которое таким образом отстаивает интересы государственной же «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК), добывающей ильменит, утверждает "Думская".

Также, по информации журналистов, 10 декабря у 46 причала одесского порта ошвартовался рудовоз "Дубрава" под флагом Маршалловых Островов. Судно пришло в Одессу из Новороссийска и стоит под погрузкой 15 тысяч тонн ильменитовой руды. Порт назначения пока не известен.

Журналисты напоминают, что ОГХК 13 октября этого года заключила контракт с чешской компанией Belanto trade s.r.o., обязавшись поставить в октябре-декабре 50 тысяч тонн ильменита, который добывается и обогащается в Иршанске Житомирской области. Belanto trade s.r.o. — это посредник, через который сырье получает предприятие «Крымский титан», расположенное на захваченном полуострове и принадлежащее олигарху Дмитрию Фирташу.

По данным источников "Думской", сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет около 6,5 миллиона евро. Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после череды скандалов ее решили заменить. По данным информированных источников, вопрос курирует лично заместитель главы ФГИУ Денис Кудин.

BOGDAN заявил в качестве порта назначения турецкий Самсун, но в действительности направился в болгарскую Варну, в чем легко убедиться при помощи соответствующих онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о местонахождении гражданских судов. В Болгарии его ждет другой сухогруз – SOURIA. Руду перегрузят на его борт, после чего SOURIA пойдет к берегам Крыма, пишет "Думская".

Журналисты одесского ресурса сообщают, что руководители Фонда госимущества пытаются убедить всех, что эта - совершенно незаконная — схема необходима для выживания Иршанского горно-обогатительного комбината.

"О том, что груз в итоге попадет в оккупированный Крым, чиновники, понятно, молчат", - добавляет "Думская".

По данным СМИ, с августа этого года завод Фирташа получил примерно 35 тысяч тонн украинского ильменита. Поставляла его все та же SOURIA, которая ходит под сирийским флагом.

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Автор: УНИАН