Сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения безработица в Украине упала до исторического минимума.

Как собщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram-канале, по состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрировано 191 000 безработных.

"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", – написал он и подчеркнул, что это не свидетельствует о том, что резко все стало прекрасно в стране с работой.

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Железняк отметил, что за последний месяц безработных стало на 32 000 меньше. Также он подчеркнул, что есть три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы: выплата по безработице сейчас производится только 90 дней; баланс выезда за границу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает; мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата, поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины.

Работа во время войны:

21 апреля 2022 года в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, количество вакансий на рынке труда по состоянию на октябрь 2022 года уменьшилось более, чем вдвое, и на одну вакансию претендует 8 безработных.

По состоянию на начало октября в Украине были официально зарегистрированы 260 тыс. безработных.

В октябре в Минэкономики заявили, что безработные украинцы будут привлечены к "Армии восстановления" и будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6700 грн.

По состоянию на 20 ноября 2022 года из-за войны в Украине 5 миллионов человек потеряли работу.

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