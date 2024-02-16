По прогнозам издания, бизнесмены Гроза и Науменко, вероятно, проиграют судебные дела и больше не смогут обжаловать арест своих активов по всему миру.

8 февраля 2024 года Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил арест активов одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко по всему миру. Арест касается активов стоимостью $118 млн, а в целом по делу международные кредиторы пытаются получить $150 млн долга с процентами. О деталях дела пишет украинский Forbes.

Журналисты акцентируют, что украинские предприниматели Сергей Гроза и Владимир Науменко, которые уже много лет контролируют крупный зерновой терминал в Одессе, пытаются в британском суде вести судебную войну с американскими фондами Argentem Creek и Innovatus, которые выступали кредиторами терминала. Итог судов не в пользу одесских бизнесменов. Кроме уже упомянутого ареста активов, Минюст Украины того же 8 февраля 2024 аннулировал регистрацию залогов, с помощью которых Гроза и Науменко пытались вывести активы из-под ареста.

По данным Forbes, бизнесмены Науменко и Гроза передали около половины всех активов своей бизнес-группы в залог банкам "Южный" и "Восток". Причина - фиктивные "долги" подконтрольным компаниям. В дальнейшем банк "Южный" взыскал половину зернового терминала и продал этот актив за $4,3 млн компаниям с орбиты агрохолдинга "Санолта". И это при том, что рыночная стоимость этого актива составляет $250-325 млн (по оценке "Кроу Украина"). Важно, что оценку заказывали сами Гроза и Науменко для встречного иска кредиторам.

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Аналогичным путем тот же агрохолдинг "Санолта" получил "сухой порт", также принадлежавший GNT. Этот актив был взыскан банком "Восток" за $4,8 млн, хотя в 2020 году PwC оценила его в $18 млн. Регистрацию именно этих активов за новыми владельцам Минюст аннулировал.

По прогнозам издания, бизнесмены Гроза и Науменко, вероятно, проиграют судебные дела и больше не смогут обжаловать арест своих активов по всему миру. Соответственно, имущество группы будет взыскано кредиторами как оплата многомиллионных долгов.