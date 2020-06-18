Обыски на "Электротяжмаше": СМИ узнали, кто довел стратегическое промышленное предприятие до банкротства

В главном управлении Нацполиции сообщают, что следственные действия на "Электротяжмаше" проводят СБУ и прокуратура, а уголовное производство открыто по статье 191 УК Украины — присвоение и растрата государственных средств, причем в особо крупных размерах.

16 июня в Харькове правоохранители пришли с обыском на "Электротяжмаш" и вручили подозрение в совершении преступлений нынешнему генеральному директору госпредприятия Виктору Бусько и его заместителю.

Прокуратурой установлено, что в течение 2019-2020 должностными лицами государственного предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Кроме того, как пишут СМИ, под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в России.

Читайте такжеСкандал на "Электротяжмаше": во время обысков у управленцев обнаружены 9 млн грн

В главном управлении Национальной полиции сообщают, что следственные действия на "Электротяжмаше" проводят СБУ и прокуратура, а уголовное производство открыто по статье 191 УК Украины — присвоение и растрата государственных средств, причем в особо крупных размерах.

В официальном сообщении прокуратуры Харьковской области говорится: "Нанесенный государству ущерб только от продажи 2 тягловых агрегатов составила более 1 млн грн".

СМИ уже писали, что "Электротяжмаш" задолжал более 1 млрд грн контрагентам, кредиторам и сотрудникам.

В итоге из-за невыплаты зарплаты трудовой коллектив увольняется, а у государственного предприятия впервые возникла задолженность по налогам перед государством, о чем свидетельствуют данные независимой мониторинговой системы Youcontrol.

"Более того, скоро работа завода может быть полностью остановлена, а поставщики раз за разом присылают предупреждения об отключении "Электротяжмашу" то электричества, то воды", - отмечают журналисты.

Как говорится в материале "РБК-Украина", в катастрофическом положении дел на заводе виноваты Виктор Бусько, нынешний и.о. гендиректора "Электротяжмаша", и его киевские покровители из Фонда государственного имущества Украины.

"При таком "эффективном" хозяйствовании остается только гадать, какими мотивами руководствовалось ФГИУ, назначая в прошлом году Виктора Бусько исполняющим обязанности генерального директора "Электротяжмаша", который ранее был депутатом в облсовете, членом в "Оппоблоке" - причем в Запорожье. Впрочем, Бусько считают человеком, приближенным к главе фонда Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому", - отмечают журналисты.

Как известно, "Электотяжмаш" после увольнения предыдущего гендиректор возглавил Николай Корнейчук, заместитель по производству. Но буквально через пять дней его уволили решением Фонда госимущества: вышеупомянутый Сергей Игнатовский подписал приказ ФГИУ №1201, и новым и.о. стал Виктор Бусько.

В свою очередь, Сенниченко заявил, что предприятие может быть продано уже в первой половине 2020 г., тем самым дав старт "большой приватизации", пишут СМИ. Но потом сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует долгого времени.

"Впрочем, сегодня вообще большой вопрос, доживет ли "Электротяжмаш" до начала приватизационных процессов. Экономические эксперты считают, что завод сейчас на точке невозврата, и он проработает еще не более 4-5 месяцев", - пишет "РБК-Украина".

Как пишет экономический журналист Сергей Лямец, с сентября 2019 года Сенниченко управляет сотнями государственных предприятий, готовя их к продаже, но на самом деле, как и раньше, продаются только малые объекты – дома культуры, автостанции и разрушенные цеха. Тогда как большие предприятия – не продаются. Руководителями этих предприятий без конкурса ставят не профессиональных людей, качество управления которых – крайне низкое.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram