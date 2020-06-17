Обыски на "Электротяжмаше": двум руководителям сообщено о подозрении

В результате их действий предприятию нанесен ущерб на сумму почти 1 миллион 200 тысяч гривень.

Двум должностным лицам государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" сообщено о подозрении.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Представителю высшего руководства ГП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а одному из директоров - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенная в крупном размере).

В ходе досудебного расследования установлено, что между ГП "Завод "Электротяжмаш" и предприятием, расположенным в г. Лондон, был заключен договор на поставку оборудования.

"В период с декабря 2019 года по апрель 2020 года один из директоров этого предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи. Несмотря на то, что представителю высшего руководства завода было известно о данном факте, указанный руководитель, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которому предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене", - говорится в сообщении.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Отмечается, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет почти 1 миллион 200 тысяч гривень.

Вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам и отстранении их от занимаемых должностей решается.

Справка УНИАН. ГП "Завод "Электротяжмаш" - украинский завод, один из крупнейших в Харькове. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Специализируется на разработке и выпуске турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, комплектного электрооборудования для городского и железнодорожного электротранспорта.

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