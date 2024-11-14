Инвесторы ожидают, что Киев сможет погасить свои долги.

Суверенные облигации Украины резко выросли в цене. Инвесторы ставят на то, что новая администрация США будет добиваться скорейшего прекращения войны с Россией.

Газета Financial Times пишет, что за последний месяц облигации, номинированные в долларах, подорожали на 12% в надежде, что переизбрание Дональда Трампа приведет к прекращению огня и Украина сможет расплатиться с кредиторами.

Скачок цен на украинские облигации произошел на фоне того, что ставки, связанные с новой администрацией, захлестнули мировые финансовые рынки. Трамп заявил, что прекратит войну в Украине "в течение дня" после возвращения в Белый дом, хотя и не уточнил, как именно это будет сделано.

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Ралли продолжается уже более двух месяцев после того, как Киев завершил реструктуризацию долга на сумму более 20 миллиардов долларов в рамках одной из самых быстрых и крупных операций по урегулированию суверенного долга в современной истории.

Держатели облигаций делают ставку на то, что Украина будет готова принять мирное соглашение, которое предполагает окончательный отказ от территорий, потерянных в ходе войны, и что ее экономика быстро восстановится в ближайшие годы.

Облигации Украины со сроком погашения в 2036 году за последний месяц подорожали с 44 до 49 центов за доллар. Так называемые "варранты ВВП" - долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках старой реструктуризации долга, которые выиграют от возобновления роста в стране, - подорожали еще сильнее.

Реструктуризация долга Украины – главные новости

На ранних этапах войны держатели облигаций согласились на прекращение процентных выплат Киеву. Сентябрьская реструктуризация, призванная подготовить почву для возвращения Украины на рынки облигаций, положила конец двухлетнему замораживанию.

Согласно сентябрьской сделке, инвесторы согласились понести убытки по своим облигациям более чем на треть, чтобы помочь Украине контролировать растущий дефицит бюджета военного времени - за несколько лет до того, как официальные кредиторы, такие как Великобритания, США, Германия и Япония, собираются реструктурировать свои собственные долги.

В обмен на согласие принять на себя убытки держатели облигаций также получили возможность получить более высокие выплаты, если пострадавшая от войны экономика Украины достигнет целевых показателей роста в ближайшие годы.

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