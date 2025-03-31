Вновь созданная Федерация страховых объединений Украины позволит страховщикам сконцентрироваться на развитии новых линий бизнеса

Страховой рынок Украины консолидировался на базе новосозданной Федерации страховых объединений Украины.

"Это конструктивное решение, надеюсь, станет историческим событием, - прокомментировал это событие Виктор Берлин, председатель Координационного совета Федерации страховых объединений Украины и президент Лиги страховых организаций Украины. - Это будет способствовать более конструктивному диалогу с Национальным банком, Парламентом, органами исполнительной власти".

По словам Виктора Берлина, за три года широкомасштабной войны страховой рынок получил новый опыт, сумел адаптироваться к жестким условиям, в частности ограничения перестрахования, начал развивать страхование военных рисков и т.д.

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"Могу уверенно сказать, что опыта, который наработали украинские страховщики, не имеет сейчас ни одна страна. Что самое важное - страховой рынок за три года войны выплатил своим потребителям около 50 млрд грн возмещений", - подчеркнул глава Федерации страховых объединений Украины.

Среди основных задач, которые стоят перед Федерацией Виктор Берлин назвал: "Защита интересов участников рынка и отстаивание позиции рынка в диалоге с регулятором и другими государственными структурами; формирование общей стратегии развития рынка, что позволит страховщикам сконцентрироваться именно на развитии новых линий бизнеса. Важно начать повышать культуру страхования в стране и на примерах доказывать и населению, и бизнесу, что переложить на страховщиков свои вероятные риски - это must have".