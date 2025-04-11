Бремя изменений легло на плечи потребителя, говорит он.

Запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарств, введенный правительством с 1 марта, привел не к снижению, а к росту цен на медикаменты и сверхприбылям для производителей в размере около 500 млн грн ежемесячно, считает экономист Алексей Кущ.

"Благими намерениями устлан путь потребителя к ценовому аду. Вместо удешевления лекарственных средств украинцы получили их подорожание, а производители - дополнительные прибыли", - отметил эксперт в комментарии агентству.

По словам Куща, до марта в Украине действовали так называемые маркетинговые договоры - агентские соглашения между аптеками и фармацевтическими компаниями. По ним аптеки получали плату за продвижение продукции, предоставление консультаций потребителям и участие в маркетинговых акциях. Такая модель позволяла снижать конечную цену для покупателя.

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"Аптеки в Украине работают по принципам торгового ритейла, а не как склады лекарств по рецептам. И именно благодаря маркетинговым соглашениям появлялись скидки, акции и большая конкуренция", - подчеркнул экономист.

Впрочем, правительство решило, что именно маркетинговые договоры якобы являются причиной роста цен на лекарства, и запретило их. Однако, по словам Куща, это привело к обратному эффекту.

"Цены были снижены только на около 100 препаратов - преимущественно второстепенных, как аскорбинки. На остальную продукцию производители сохранили цены и перестали платить аптекам по маркетинговым договорам. В результате получили дополнительные прибыли, а аптеки, чтобы компенсировать потери, повысили торговые наценки", - пояснил эксперт.

В результате, отмечает Кущ, бремя изменений легло на плечи потребителя, который теперь платит больше. Общие дополнительные доходы производителей из-за отмены маркетинговых соглашений он оценивает в 500 млн грн ежемесячно.

"А теперь вопрос: действительно ли в Минздраве сидят такие близорукие чиновники, которые не понимают этих последствий? Думаю, нет. Поэтому, не идет ли речь здесь об откровенном лоббизме крупной фармы - а точнее, нескольких отдельных производителей? Нет ли здесь коррупционного следа?" - подытожил Кущ.

Экономист призвал тщательно проверить обстоятельства введенных изменений, чтобы избежать дальнейшего подорожания лекарств, которое больше всего поражает социально незащищенные слои населения.