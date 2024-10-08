Отмечается, что в случае нарушения правил украинцев лишать субсидии.

Многие украинцы выехали за границу из-за полномасштабного вторжения армии Российской Федерации, в тои числе и те, кто получал субсидии.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, назначается ли субсидия человеку, который выехал за границу.

Отмечается, что если член домохозяйства находится за границей более 60 дней, то его не учитывают в составе домохозяйства при расчете субсидии. То есть субсидия назначается без учета доходов этого лица.

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"Если же при обращении за субсидией не сообщили в Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за рубежом более 60 дней, и субсидию рассчитали с его учетом, выплаты прекращаются, а излишне выплаченные средства должны быть возвращены получателем", - указано в сообщении Пенсионного фонда.

Чтобы избежать неприятностей, украинцы должны в течение 30 дней сообщить в ПФУ о любом обстоятельстве, которое влияет на назначение субсидии, в том числе и о выезде за члена домохозяйства за границу на срок более 60 дней.

При этом жители Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева должны сообщить о пребывании члена домохозяйства, находящегося за границей более 60 дней, в течение месяца после прекращения военного положения в Украине.

Субсидии в Украине - последние новости

Порядок начисления жилищных субсидий в Украине изменится с 1 октября. Указано, что субсидии будут рассчитываться за 15 дней независимо от даты начала отопительного сезона. Таким образом, уже в ноябре украинцы получат компенсации за отопительный сезон с учетом первой половины октября.

Что касается размера субсидии, то его увеличат из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Будет произведен перерасчет, учитывая не только начало отопительного сезона, но и рост расходов на оплату коммунальных платежей.

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