Общий объем инвестиций в проект составит 520 млн долларов.

На форуме Киевской логистической школы в пятницу, 9 июля, презентовали бизнес-парк, который создает украинский бизнесмен из ТОП-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский. По сути, это Украинская Кремниевая Долина, которую поручил создать в Харькове президент Владимир Зеленский.

Концепцию будущего проекта на форуме представил директор управляющей компании «Экополис ХТЗ» группы DCH Виталий Баранников.

По словам Баранникова, проект рассчитан на долгосрочную реализацию, однако уже сейчас, на стадии формирования концепции, ведутся переговоры с потенциальными резидентами парков, а некоторые компании уже бронируют места для определенных нужд. В частности, «Укрпошта» забронировала площадку под сортировочный центр.

По его словам, в рамках этого проекта будут созданы индустриальный парк, логистический комплекс, исследовательский и образовательный центры, торгово-развлекательный парк, а также IT-кластер.

Он отметил, что для реализации этого проекта привлекли топовые международные компании. В частности, сейчас над созданием генерального плана бизнес-парка работает шотландская компания «10 design», которая имеет более 70 международных наград в области архитектуры.

Баранников во время презентации подчеркнул, что общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 520 млн долларов, площадь будущего бизнес-парка составит 700 тыс. кв. м, во время работы и реализации указанного проекта будет создано дополнительно 10000 рабочих мест.

Справка УНИАН. Бизнес-парк нового поколения «Экополис ХТЗ» — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, активно инвестирующего в развитие экономики Украины в целом и родного для него Харьковского региона в частности.

Рациональное использование и глубокий редевелопмент территории Харьковского тракторного завода позволят создать принципиально новую экосистему мирового уровня для развития бизнеса, исследований и инноваций.

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Автор: Григорий Бондарь