Общая сумма инвестиций, направленная на реконструкцию агломашины №2, составила 175,6 млн грн.

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича группы "Метинвест" завершили проект по модернизации агломашины №2, благодаря чему удастся добиться более эффективной очистки технологических газов и снизить расход природного газа.

Как сообщает пресс-служба компании, ремонт длился 25 суток.

В частности, во время обновления и ремонта оборудования на агломашине №2 полностью заменили спекательные тележки, одновременно увеличив на 70 мм максимальную высоту спекаемого слоя – теперь она составляет 420 мм.

Кроме того, был установлен новый корпус эксгаустера для обеспечения эффективной очистки технологических газов, образующихся при спекании шихты.

"Для защиты от абразивного износа металлоконструкций газопылевого коллектора, заменили его футеровку. Для этого использовали современную торкрет-массу, которая ранее эффективно зарекомендовала себя при футеровке газоходов газоотводящего тракта агломашины", – отметил начальник агломерационного отделения аглофабрики меткомбината имени Ильича Александр Ананьев.

Кроме того, совместно с энергосервисной компанией YASNO Efficiency "Метинвест" модернизировал конструкцию зажигательного горна агломашины №2 – вместо четырех газовых горелок установили десять. Сократили и расстояние от места расположения горелок до спекаемого слоя шихты, что позволило снизить расход природного газа на 26 %.

"Такого обновления оборудования второй агломашине хватит до следующего капитального ремонта, а это – четыре года надежной и бесперебойной работы", – подчеркнул Ананьев.

Читайте такжеВ Мариуполе "Метинвест" запускает современный энергоэффективный комплекс почти за $85 миллионов (фото)Отмечается, что общая сумма инвестиций, направленная на реконструкцию агломашины №2, составила 175,6 млн грн. Из них 160 млн грн было вложено в капитальный ремонт агрегата и 15,6 млн грн – инвестиции в реализацию энергосервисного проекта компанией YASNO Efficiency.

Напомним, на ММК имени Ильича в прошлом году был завершен крупнейший экологический проект не только в истории меткомбината и группы "Метинвест", но и в истории Украины – реконструкция аспирационных систем агломерационной фабрики предприятия. В частности, на аглофабрике была внедрена двухступенчатая система очистки, которая состоит из групповых циклонов, обеспечивающих улавливание крупных частиц пыли и рукавных фильтров, где происходит более тонкая доочистка. Данная система также позволяет очищать отходящие агломерационные газы и от соединений серы. Реализация данного проекта позволяет достигать концентраций пыли в очищенных аглогазах значительно ниже нормативов, действующих на территории Украины

Автор: Григорий Бондарь