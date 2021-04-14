Фонд создан по распоряжению главы государства.

Кабмин назначил бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

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Национальный фонд инвестиций

Национальный фонд инвестиций был создан в начале апреля 2021 года.

Целью его деятельности является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины" ("Нацинвестфонда"). Согласно уставу, Фонд будет заниматься:

привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;

финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;

привлечением инвестиций;

подготовкой инвестиционных и других проектов;

управлением объектами собственности в соответствии с законом;

образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;

будет участвовать в совместной деятельности;

принимать участие в социально значимых проектах.

Минэкономики обязано подготовить изменения в госбюджет по финансированию нового фонда. Через месяц после утверждения этих изменений правительство планирует превратить фонд из госпредприятия в акционерное общество.

Кто такой Тимофей Милованов

Тимофей Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства с августа 2019 по март 2020 года. Вместе со всем составом, Кабмин в марте 2020 года был отправлен в отставку.

В ноябре 2020 года Милованова назначили советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Автор: Дмитрий Шварц