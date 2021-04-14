Кабмин назначил бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
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Национальный фонд инвестиций
Национальный фонд инвестиций был создан в начале апреля 2021 года.
Целью его деятельности является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.
Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины" ("Нацинвестфонда"). Согласно уставу, Фонд будет заниматься:
- привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
- финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;
- привлечением инвестиций;
- подготовкой инвестиционных и других проектов;
- управлением объектами собственности в соответствии с законом;
- образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;
- будет участвовать в совместной деятельности;
- принимать участие в социально значимых проектах.
Минэкономики обязано подготовить изменения в госбюджет по финансированию нового фонда. Через месяц после утверждения этих изменений правительство планирует превратить фонд из госпредприятия в акционерное общество.
Кто такой Тимофей Милованов
Тимофей Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства с августа 2019 по март 2020 года. Вместе со всем составом, Кабмин в марте 2020 года был отправлен в отставку.
В ноябре 2020 года Милованова назначили советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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