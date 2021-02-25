Документ будет действовать до февраля 2024 года.

На меткомбинате "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест") в очередной раз подтвердили качество своей продукции. Предприятие получило международный сертификат как одобренный производитель листового проката для судостроения по правилам Регистра Ллойда (LR).

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Предприятие "Азовсталь" проходило повторную сертификацию у классификационного общества LR в связи с истечением срока действия предыдущего сертификата одобрения Регистра Ллойда.

После изучения документации, подтверждающей, что производственные процессы соответствуют требованиям стандартов предприятия, технологических инструкций и ISO 9001, Регистр Ллойда одобрил качество выпускаемой меткомбинатом стали для судостроения и ее соответствие требованиям правил LR. Читайте такжеРемонт воздухонагревателей на "Азовстали" обойдется "Метинвесту" в $7 миллионов

Так, в середине февраля "Азовсталь" получила новый международный сертификат, подтверждающий качество судостали, выпускаемой меткомбинатом для судостроения. Документ будет действовать до февраля 2024 года.

В компании подчеркнули, что для нее как производителя судостали очень важно получение сертификата Регистра Ллойда. Также в "Метинвесте" добавили, что вся цепочка от выпуска стали для судна до его строительства всегда проходит под надзором классификационного общества LR.

"И не имея этого сертификата, мы не могли бы поставлять определенные марки судостали, а стало быть, комбинат терял бы клиентов, заказы и доход", – объяснил важность получения документа начальник отдела стандартизации, сертификации и договорной работы меткомбината "Азовсталь" Константин Голобородько.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН