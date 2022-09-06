Горнорудные предприятия Украины сегодня загружены в среднем на 25%, выяснили журналисты.

Горно-металлургический комплекс Украины переживает тяжелый кризис: предприятия загружены лишь на десятую часть, а падение по итогам года будет катастрофическим, если государство не разработает программу стимулирования для отрасли. Об этом идет речь в материале на сайте "Дело.ua".

"Сейчас на неоккупированной части Украины работает 6 металлургических предприятий. И все они работают на минимуме – средняя загрузка примерно 15-16%. Горнорудные предприятия сегодня загружены в среднем на 25%, приостановили работу Южный, Ингулецкий и ГОК АрселорМитталл Кривой Рог", – указывает издание.

По данным опрошенных металлургов, за 7 месяцев этого года заводы выплавили 4,8 млн тонн стали – это на 62% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12,7 млн тонн). Но в этих данных учтены также два месяца работы до начала полномасштабной войны. То есть, до конца года результат будет более удручающим: в отрасли ждут падения на 68-70%.

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"Доходы предприятий покрывают лишь 50-80% переменных расходов. А есть ведь постоянные расходы – на нужды производства и на зарплату сотрудникам. Некоторым предприятиям удается сохранить 100% зарплаты, где-то сократили до двух третей", – пишет "Дело".

Чтобы преодолеть кризис, ГМК нуждается в государственной поддержке, и прежде всего – в снижении тарифов на железнодорожные перевозки, а также ренты на добычу полезных ископаемых, указывают авторы. Это позволило бы удешевить себестоимость продукции, а соответственно – сделать ее более конкурентособной на мировых рынках. Ну и, безусловно, улучшить ситуацию в отрасли может разблокирование морских портов для экспорта металла.

"Проблему с логистикой могло бы решить открытие украинских морских портов для металлопродукции – по аналогии с тем, как их открыли для экспорта аграрной продукции. Это уменьшило бы себестоимость и сделало бы продукцию украинских металлургов более конкурентоспособной на международных рынках. А приток валюты от экспорта стабилизировал бы курс доллара и состояние экономики", – резюмирует издание.

Ранее в ОП "Укрметаллургпром" заявили, что ГМК Украины находится в самом тяжелом кризисе за все время независимости, а потеря предприятий будет означать потерю 10% ВВП, 30% экспортных поступлений и увольнение десятков тысяч работников.

Также о нарастающем кризисе в металлургическом секторе предупреждали экономисты: они напомнили, что сектор ГМК обеспечивает около трети валютных поступлений в госбюджет и является одним из крупнейших работодателей в стране, и сейчас он как никогда нуждается в поддержке государства.