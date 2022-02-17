Переполненных ресторанов не было даже 14 февраля.

Посещаемость столичных ресторанов за прошедшую неделю упала на 20% из-за панических настроений на фоне сообщений об угрозе вторжения российских войск.

Об этом пишет в Facebook Ольга Насонова - соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины, директор компании "Ресторанный консалтинг".

"И хотя Киев еще не совсем опустел, часть людей просто уехала в панике. Кто куда: или за границу, или во Львов, как посольства, или на малую родину. Даже День влюбленных в киевских ресторанах прошел не так активно, влюбленные также подвержены панике. Иностранные граждане уехали кто мог, новых не прибыло", - рассказала она.

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При этом эксперт обратила внимание на то, что практически не упала посещаемость баров. Она предположила, что люди при помощи алкоголя пытаются справиться со стрессом.

"Пробки стали меньше, а значит, уехали платежеспособные, самая аудитория ресторанов. Те, кто не уехал, стараются меньше шастать, особенно по центру города. Печальная ситуация. Люди, вернитесь!", - добавила Насонова.

Как сообщалось, на фоне слухов о "большой войне" украинскую столицу покинули многие бизнесмены, депутаты, а также дипломаты ряда зарубежных посольств.

Угроза "большой войны" с Россией

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

"Анонсированное" западными СМИ российское вторжение 15-16 февраля не состоялось.